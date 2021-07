News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Ethikrat-Mitglied fordert Impfpflicht für Lehrer – Land NRW dagegen

Düsseldorf Wolfram Henn, Mitglied des deutschen Ethikrates, fordert eine Impfpflicht für Lehrkräfte und KiTa-Personal. Die Begründung: Die berufsbedingte Verantwortung, weil Kinder nicht geimpft werden können. Das Land NRW setzt weiterhin auf Freiwilligkeit.

Politik-Redakteurin Julia Rathcke hat exklusiv mit Henn gesprochen. Im Aufwacher erklärt sie die Debatte und wie die Politik, Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern über eine Impfpflicht für Lehrkräfte und KiTa-Personal denken. Außerdem Thema: Wie bekämpfen die internationalen Polizeibehörden die Kriminalität an den Grenzen zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden? NRW-Chefreporter Christian Schwerdtfeger hat die Polizisten des EPICC (Euregionales polizeiliches Informations- und Kooperations-Zentrum) in Kerkrade besucht.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.