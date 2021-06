News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Drohnen in NRW - mehr Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Drohnen in NRW - mehr Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Düsseldorf Bei uns in NRW kommt es immer wieder zu Ärger wegen Drohnen - auch die Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Drohnen sind gestiegen. Was für Vorfälle dahinterstecken und worauf man bei der Nutzung achten sollte, erzählt uns NRW-Reporter Christian Schwerdtfeger.

Die Zahl an polizeilich registrierten Vorfällen ist durch die Drohnennutzung angestiegen. 2019 lag die Zahl bei 85 - 2020 bei über 100. Das hat das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste unserer Redaktion mitgeteilt.

Außerdem: Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Pause etwas in der Kantine essen gehen - das gehörte für viele von uns vor dem Homeoffice zum Arbeitsalltag. Trotz der aktuellen Lockerungen der Maßnahmen bleiben aber auch noch viele Menschen weiterhin im Homeoffice. Doch wie geht es dann weiter mit den Kantinen? Das klären wir im Podcast.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.