News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Digitale Kontaktnachverfolgung - was bringt Corona-App "Luca"?

Digitale Kontaktnachverfolgung - was bringt Corona-App "Luca"?

Düsseldorf Zettelwirtschaft ade? Hallo, digitale Kontaktnachverfolgung! Bund und Länder ringen weiter um die Frage, welche Corona-App sie für die Nachverfolgung einsetzen sollen. Im Aufwacher ordnen wir die Diskussion ein und befragen Fanta 4 Mitglied Smudo.

Wenn es wieder los geht mit Restaurants, Bars und Konzerten dann soll es mit den Zetteln bitte nicht wieder losgehen. Aber was ist die Alternative? Digital soll die Kontaktnachverfolgung werden - per Corona-App. Aber da gibt es noch immer viele Fragezeichen. Smudo von der Band "Die Fantastischen Vier" unterstützt die Luca-App. Jan Drebes, Redakteur der Rheinischen Post, hat ihn befragt. Kostenpflichtiger Inhalt Hier könnt Ihr mehr zur Funktion, dem Datenschutz und Alternativen nachlesen.

Außerdem sprechen wir über den Englischunterricht. An den Grundschulen in NRW wird Englisch normalerweise ab der ersten Klasse unterrichtet. Das soll sich jetzt ändern: Englisch soll erst ab der dritten Klasse auf dem Lehrplan stehen. Kostenpflichtiger Inhalt Hier findet ihr die Infos zum Nachlesen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

