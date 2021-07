News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Die Chronologie der Flutwasserkatastrophe in NRW

Die Chronologie der Flutwasserkatastrophe in NRW

Düsseldorf Gut eine Woche ist nun seit Beginn der Hochwasserkatastrophe vergangen. Seitdem sprechen wir über die Betroffenen, die Helfenden, den Schaden und wir diskutieren über den Katastrophenschutz. Im Aufwacher zeichnen wir nach, was wann wie passiert ist. Ein Protokoll.

Für eine Bilanz der schlimmen Katastrophe ist es zu früh. Klar ist jetzt aber schon: Die Katastrophe legt Defizite offen. RP-Redakteure Julia Rathcke und Martin Kessler haben versucht, das, was geschehen ist, nachzuzeichnen und haben ein Protokoll erstellt, was wann genau passiert ist.

Außerdem: Die Olympischen Sommerspiele 2032 finden in Brisbane statt. Das ist das endgültige Aus für die Initiative Rhein Ruhr City. Was bleibt jetzt?

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.