News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Coronaimpfung für Kinder ab 12 Jahren in NRW-Impfzentren

Coronaimpfung für Kinder ab 12 Jahren in NRW-Impfzentren

Düsseldorf Die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche? Bisher war das in NRW nur schwer möglich - wer Kontakte zu Kinderärzten hat, kam mit etwas Glück an eine Impfung für sein Kind, der Rest hatte Pech. Das soll sich ändern.

Die NRW-Regierung hat deshalb jetzt bekannt gegeben, dass ab sofort auch in den Impfzentren Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren geimpft werden können. Alle Einzelheiten dazu könnt ihr hier ;">) nachlesen.

- eine neue Kommunikationsmöglichkeit, mit der in Katastrophenfällen die

schauen wir genauer auf das Wetter an diesem Wochenende.

uns in Petto: Kubb. Die Infos dazu findet ihr hier ;">)

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.