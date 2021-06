News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Corona-Todeszahlen im Rheinland - große regionale Unterschiede

Düsseldorf 9300 Menschen sind im Rheinland bis Mitte Juni an Corona gestorben. Ein exklusiver Bericht einer großen Krankenkasse zeigt, dass es dabei große regionale Unterschiede gibt. Wir sprechen über die Hintergründe und Risikofaktoren und die Auswirkungen der Pandemie auf das Gesundheitssystem.

Außerdem geht es um den Trend "Tiny-House" - Leben auf wenigen Quadratmetern. In Hamm hat jetzt das erste Tiny-House-Hotel eröffnet, wir sprechen über die Vor- und Nachteile dieser Art zu wohnen und die Geschichte des Hotelbesitzers. Den Artikel dazu findet ihr hier .

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.