News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Corona in NRW - so läuft eine Schicht auf der Intensivstation

Corona in NRW - so läuft eine Schicht auf der Intensivstation

Düsseldorf Die Intensivstationen in ganz NRW haben viel zu tun. Dort müssen viele Coronapatienten behandelt werden. Tag und Nacht helfen Pflegepersonal und Ärzte den Menschen dort, im besten Fall wieder gesund zu werden.

Das Personal kümmert sich seit über einem Jahr täglich um genau die Menschen, von denen wir nur in Zahlen hören und lesen. Unsere Reporterin Carolin Streckmann hat einen Tag lang eine Schicht auf einer Intensivstation begleitet und darüber mit uns im Aufwacher gesprochen. Die komplette Reportage von Carolin findet ihr Kostenpflichtiger Inhalt hier .

Unser zweites Thema im Podcast: WhatsApp ändert seine Datenschutzrichtlinien. Wir sprechen darüber, was das für euch bedeutet und was passiert, wenn ihr den neuen Richtlinien einfach nicht zustimmt.

