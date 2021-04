News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Corona-Impfungen für alle? Warum NRW Astrazeneca noch nicht freigibt

Düsseldorf Noch gibt es eine Impf-Priorisierung. In einigen Bundesländern wird der Astrazeneca-Impfstoff aber jetzt schon für alle Menschen freigegeben. NRW macht da allerdings nicht mit. Warum? Im Aufwacher sprechen wir über die Hintergründe.

Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet, dass die Corona-Impfungen spätestens im Juni für alle Menschen freigegeben werden. Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gehen schon in diese Richtung und heben die Impfpriorisierung für den Impfstoff von Astrazeneca auf. Wie sieht es in NRW aus?

Außerdem Thema: Ein Zeichen gegen Sexismus. Das hat die Dormagener Turnerin Sarah Voss am Mittwoch gesetzt. Bei der Turn-EM in Basel hat sie statt dem üblichen knappen Turnerinnenoutfit einen schwarz-roten Ganzkörperanzug getragen. Im Aufwacher plädiert Julia Rathcke, Redakteurin für Politik und Meinung, für Selbstbestimmung bei der Outfitwahl im Sport.

Wolfram Goertz präsentiert in dieser Folge die Kulturtipps fürs kommende Wochenende. Kostenpflichtiger Inhalt Hier findet Ihr den Artikel.

