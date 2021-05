News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Corona-Impfungen ab dem 07. Juni in NRW - wie bekomme ich einen Impftermin?

Corona-Impfungen ab dem 07. Juni in NRW - wie bekomme ich einen Impftermin?

Düsseldorf Zum 07. Juni folgt NRW dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und hebt die Priorisierung bei der Corona-Impfung auf. Damit haben bald alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich einen Impftermin zu machen. Trotzdem bleibt der Impfstoff knapp und der Ansturm auf Termine weiterhin groß. Über den schnellsten Weg zum Impftermin sprechen wir im Podcast.

Mit Straßenkreide lassen sich nicht nur bunte Bilder malen, sondern auch wichtige und ernste Themen ansprechen: Zum Beispiel Vorfälle von sexualisierter Gewalt. Cat Calls Of ist der Oberbegriff für die Aktionen. Jana Marquardt hat zwei Frauen aus Mönchengladbach getroffen, die dabei mitmachen - im Aufwacher berichtet sie von der Begegnung.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.