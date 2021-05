News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Bei Inzidenz unter 100: NRW lockert Corona-Regeln

Düsseldorf Ab Samstag gelten in NRW bei konstanten Inzidenzwerten unter 100 neue gelockerte Regeln: Geimpfte, Genesene und Getestete können die Außengastronomie nutzen und auch der Einzelhandel kann dann wieder ohne Termin und Test besucht werden. Wir sprechen darüber wann die Regeln gelten und was sich alles ändert.

Außerdem geht es natürlich um die Reaktionen auf den Schritt der Landesregierung. Bei aller Freude über Lockerungen gibt es auch viele kritische Stimmen. Mehr dazu lest ihr auch Kostenpflichtiger Inhalt hier im Kommentar von Maximilian Plück. Und hier findet ihr nochmal alle Infos.

Die Lage im Nahen Osten verschärft sich immer mehr, der Konflikt zwischen Israel und Palästina fordert Tote auf beiden Seiten. Und auch hier in Deutschland gibt es Auswirkungen, zuletzt gab es mehrere Angriffe auf Synagogen. Wir sprechen über die Situation in NRW und die Folgen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.