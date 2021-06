News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : 1500 neue Pflegeheime in NRW nötig - bis 2040

1500 neue Pflegeheime in NRW nötig - bis 2040

Düsseldorf NRW braucht mehr Pflegeheime. Das ist keine Überraschung, eine Studie hat jetzt aber Zahlen genannt. Und die sind deutlich. Bis 2040 werden 1500 neue Pflegeheime benötigt. Das klingt zwar noch weit weg, betrifft aber Menschen aller Generationen.

Außerdem sprechen wir über die Ausbreitung der Delta-Variante, die inzwischen jede zehnte Corona-Infektion in NRW ausmacht. Die hochansteckende Mutation löst Sorgen aus, auch wenn sich die Situation eigentlich entspannt. Antje Höning erklärt, warum Angst und Panik dennoch keine Lösung sind.

Hier bekommt ihr weitere Infos zur Corona-Lage in NRW mit Blick auf die Delta-Variante.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

