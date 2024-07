Bauprojekte in Düsseldorf Aufstocken ist der neue Trend beim Bauen

Es gibt nicht mehr viele freie Flächen in Düsseldorf, die als Bauland taugen. Es fehlt aber nach wie vor an Wohnraum in der Stadt. Und auch das Abreißen alter Gebäude, um neue Bürotürme zu errichten, wie es gerade rund um den Kennedydamm geschieht, ist nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn die Bausubstanz noch in Ordnung ist. In diesem Zusammenhang ist in den vergangenen Monaten ein neuer Trend zu beobachten, der Schule machen könnte: die Sanierung von leer stehenden Gebäuden inklusive einer Aufstockung von Etagen, sowohl für eine gewerbliche als auch für eine Wohnnutzung.