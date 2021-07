Hochwasser in Düsseldorf : Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren

Düsseldorf In den vom Hochwasser betroffenen Straßen der Landeshauptstadt werden am Wochenende weiterhin Keller und Wohnungen leergepumpt, Menschen räumen große Sperrmüllmengen auf die Straße. Die Hilfsbereitschaft ist weiter groß.

Die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser sind am Samstag überall in den betroffenen Gebieten von Düsseldorf fortgesetzt worden. Nachdem der Pegel der Düssel am Freitag stark abgesunken war, beschäftigten nasse Keller und Wohnungen die Bewohner auch bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen weiter. Überall an den Straßen wurde Sperrmüll abgestellt, die Awista hatte speziell eine umfassende Sonder-Abholung organisiert.