Düsseldorfer Umweltpreis 2023 „Müll direkt neben dem Abfalleimer ist einfach frustrierend“

Dabei hat Bernadette Niehaus auch einige Verbesserungsvorschläge an die Stadt. Denn es sei zwar begrüßenswert, dass es sogenannte Promoteams gibt, die das Gespräch mit Menschen in den Parks suchen und kostenlose Mülltüten verteilen, doch sie meint, diese seien zu den falschen Zeitpunkten unterwegs. „Es wäre sinnvoller, wenn die Promoteams abends unterwegs wären – dann, wenn der Müll entsteht.“ Auch ein Angebot und Anfragen an den Ordnungsdienst habe sie schon gemacht, um gemeinsam rundzugehen. „Alleine ist mir das zu gefährlich. Und es sollte so sein, dass Bußgelder erhoben werden. Das sind schließlich die Instrumente, mit denen man gegen diese Unart, den Müll einfach so in die Gegend zu schmeißen, vorgehen müsste.“