Dramatische Verfolgungsjagd durch Düsseldorf Aufmerksamer Nachbar stellt Einbrecherinnen

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen haben Beamte der Düsseldorfer Polizei ein Einbrecherduo aus dem Verkehr gezogen. Die beiden 15 Jahre alten Mädchen stehen in dem Verdacht, am Sonntag in eine Wohnung in Carlstadt eingebrochen zu sein, wie die Polizei am Montag mitteilt. Dabei sollen sie auch Bargeld entwendet zu haben.