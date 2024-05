Proteste in Düsseldorf Aufgeheizte Stimmung am Rande von AfD-Kundgebung

Die AfD in Düsseldorf hat am Donnerstag ab 18 Uhr eine Kundgebung zur anstehenden Europawahl in dem Park abgehalten. Laut Polizei kamen etwa 100 Personen, um unter anderem die Reden von René Aust, Landestagsabgeordneter aus Thüringen, und Stephan Brandner, der für die AfD im Bundestag sitzt, zu hören.