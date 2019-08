Ausschuss in Düsseldorf : Auf Kinderspielplätzen soll es mehr Sonnenschutz geben

Der Spielplatz am Hermannplatz in Flingern in der prallen Sonne. In Zukunft soll es mehr Schutz vor der Sonne geben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen kam Freitagnachmittag zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder zusammen.

Prozess in Düsseldorf : Mitarbeiter in Kö-Boutique soll bei Edel-Taschen getrickst haben

Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner Bei den Eichen hat in den vergangenen Jahren, auch begünstigt durch das warme und trockene Wetter, der Befall durch Eichenprozessionsspinner kontinuierlich zugenommen. Die Fraktion der Grünen fragte nach Maßnahmen gegen die Allergie auslösende Raupe. So wurden Mitte Mai und August 2019 an insgesamt 780 Bäumen rund 1700 Nester entfernt. Für das Absammeln und Absaugen sowie die Prophylaxe entstanden Kosten in Höhe von 124.000 Euro. Zur Anwendung kam ein Biozid, doch die Verwaltung will mit Interesse verfolgen, ob – wie zum Beispiel in den Niederlanden – auch mit verschiedenen Vogelarten gegen den Eichenprozessionsspinner vorgegangen werden kann.