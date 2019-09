Wandern in Düsseldorf : Düsseldorf auf einen Blick

Düsseldorf Unser Autor Dominik Schneider ist gerne in der Natur unterwegs. An dieser Stelle zeigt er seine schönsten Strecken in und um Düsseldorf.

Von dort aus geht es in nördlicher Richtung, also mit dem Strom, vorbei an der Tonhalle und den Rheinterrassen in den Rheinpark, wo vor allem am Wochenende zahlreiche Menschen picknicken und Fußball spielen. Ruhiger wird es, wenn man am Ende der Grünanlage über die Theodor-Heuss-Brücke ins linksrheinische Düsseldorf kommt. Ein Spazierweg führt über den Deich zurück in südlicher Richtung, wer möchte, kann auch über die Rheinwiesen oder direkt am Wasser gehen. Der Weg führt vorbei an mehreren Restaurants und einer Minigolfanlage, so dass es auf dieser Tour auch für Kinder ein Highlight gibt. Wer möchte, kann nach etwa der Hälfte des Weges den Rhein erneut über die Oberkasseler Brücke queren und die Wanderung abkürzen. Der schönste Teil der Strecke zeigt sich jedoch erst dahinter, auf den Oberkasseler Rheinwiesen.