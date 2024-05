„"Begegnung schafft Veränderung" Was sind die Träume, Hoffnungen und Sorgen von Schülern?

Probleme, über was sich die verschiedenen Generationen miteinander unterhalten sollen, wird es nicht geben, denn die Hauptschüler haben insgesamt 19 verschiedenen Thementische von Identität über Rassismus, Meinungsfreiheit, Herausforderung Sprache, Kunst und Kreativität bis zu Familie und Heimat oder auch Glück vorbereitet. „Wir geben den Jugendlichen nicht nur eine Stimme, sondern verschaffen ihnen auch Gehör“, so Bundrock-Muhs. Und das wird, so hofft die Querkopf-Gründerin, bei den Erwachsenen, die meist in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit verhaftet sind und nur einen kleinen Ausschnitt der jugendlichen Lebensumstände sähen, zum Umdenken bewegen. Die Hauptschule an der Graf-Recke-Straße kann so zu einem Vorreiter im Imagewandel von Hauptschulen werden. Wer noch bei der Dialogreise zwischen Erwachseen und den Hauptschülern dabei sein möchte, kann sich per Email unter info@querkopf.de bewerben.