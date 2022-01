Jahresausblick für den Stadtbezirk 1 : Auf diese Düsseldorfer Plätze kommt es 2022 an

Der Umbau des Heinrich-Heine-Platzes ist für alle Parteien von großer Bedeutung. Foto: SIGNA/David Chipperfield Architects

Düsseldorf Heine-Platz, Reeser Platz, Worringer Platz, Spichernplatz: Nie war die Neugestaltung von öffentlichem Raum wichtiger als in diesem Jahr. Ein Ausblick.

Von Marc Ingel

Was werden die dominierenden Themen in diesem Jahr in den einzelnen Stadtbezirken sein? Welche Bauvorhaben werden angegangen oder fertiggestellt? Im Rahmen einer Serie werfen wir einen Blick auf die kommenden zwölf Monate.



Plätze Auffallend oft stehen Plätze im Vordergrund, wenn in der Politik nach großen Veränderungen gefragt wird. „Herausragend wird die kritische Begleitung des Umbaus des Heinrich-Heine-Platzes sein. Insbesondere die Verkehrsführung während der Bauphase wird eine Herausforderung“, sagt Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke von den Grünen, die auch auf den Start der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Reeser Platz im Frühsommer hinweist. Moira Obendorf, zweite Bezirksbürgermeisterin der SPD, ist mit dem Umbau des Rochusmarktes noch lange nicht zufrieden. „Wir haben aber auch die Zusage bekommen, dass auf dem Spichernplatz etwas passiert, um den Platz für alle Altersklassen attraktiver zu gestalten.

„Ich hoffe, dass das Verkehrschaos auf der Breite Straße nicht so schlimm wie befürchtet wird, und ich freue mich darauf, wenn in zehn bis 15 Jahren die Bäume auf dem Heinrich-Heine-Platz dann aussehen wie auf den Animationen – falls er bis dahin nicht längst wieder umgestaltet wurde, weil ein neuer Investor neue Pläne hat“, merkt Daniela Masberg (FDP) ironisch an. Sie plädiert außerdem dafür, den Pavillon vom Heine-Platz an die Inselstraße zu verlegen.

Beim Worringer Platz steht laut CDU die Kooperation von Sozialeinrichtungen, Anwohnern und Ordnungsbehörden an erster Stelle. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Info CDU rückt das Thema Sicherheit in den Fokus Und sonst Die CDU hat neben den „großen“ Komplexen wie Oper oder Verkehr das Thema Sicherheit auf der Agenda: „Für den Bereich der Altstadt konnten erste Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, die es den Ordnungsbehörden ermöglicht, schneller in Gefahrensituationen einzugreifen. Beispielhaft sei hier bessere Ausleuchtung, Ausweitung der Videobeobachtung und Waffenverbotszone genannt“, erklärt Sabine Schmidt.

Und noch einmal Annette Klinke: „Mir persönlich liegt der Worringer Platz am Herzen, die Verbesserung der Situation für möglichst viele Düsseldorfer. Mehr Streetwork haben wir ja im Rat beschlossen. Und die Zuständigen von Stadt und Akteuren der Wohltätigkeitsverbände erarbeiten gerade ein Konzept dazu.“



Verkehr „Wir werden Tempo 30 auf Nebenstraßen konsequent voranbringen, um Verkehrssicherheit und Lärm in den Griff zu kriegen“, sagt Jan Christoph Gall von den Grünen, der sich auch eine positive Verbesserung der Mobilität durch die ersten Mobilitässtationen in Pempelfort und Derendorf verspricht. Für Obendorf ist die gerechte Aufteilung des Straßenraumes für alle Verkehrsteilnehmer ein Thema, das dringend angegangen werden muss. „Mir wäre hier vor allem wichtig, dass Fußgänger nicht auf ihren ohnehin schon knapp bemessenen Platz verzichten müssen. Schon vor einigen Jahren haben wir einen Antrag gestellt, dass auf Freiflächen neben Baumscheiben Fahrradständer aufgestellt werden.“ So könnte man diesen verschenkten Platz sinnvoll nutzen, Falschparken verhindern und die Gehwege freihalten.