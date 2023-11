Ausgehmeile in Düsseldorf Warum ist auf der Ratinger Straße weniger los?

Düsseldorf · Vor allem in der Woche zieht Düsseldorfs Ausgehmeile, die Ratinger Straße, nicht mehr so viele Besucher an wie früher. Die Wirte wollen aber nicht von einer Krise sprechen. Aktuell sind gleich mehrere Lokale auf der Straße geschlossen – was dort geplant ist.

28.11.2023 , 12:42 Uhr

Dilek Buga und Rui Rodriguez sind die neuen Betriebsleiter vom Meilenstein und wollen dort eine portugiesische Küche anbieten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Marie Bockholt