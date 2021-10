Die Wiese der Verbote : Skifahren und Rodeln am Kö-Bogen verboten – und noch einiges mehr

Stadtmitte Seit kurzem ist das begrünte Dach des Dreiecksgebäudes für Besucher freigegeben, viele nutzen das. Allerdings gibt es eine ganze Batterie an Verboten, die durch Piktogramme vermittelt werden. Einige lassen schmunzeln.

Düsseldorf hat ein neues Highlight in der Innenstadt: Das begehbare Dreiecksgebäude am Kö-Bogen wird vor allem bei schönem Wetter regelrecht bevölkert und auch belagert – auf der Wiese darf man sich nämlich niederlassen. Da kann man sich dann auf den Rücken legen und in den Himmel schauen oder das Treiben auf dem Gustaf-Gründgens-Platz beobachten. Von ganz oben, in der Spitze des Dreiecks, hat man zudem den besten Rundumblick auf die neue Düsseldorfer Innenstadt. Das war es dann aber auch, denn auf dem Dreiecksgebäude ist vor allem eines: vieles verboten.