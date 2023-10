Von Baumkrankheiten betroffen Auf dem Lohauser Deich werden Bäume gefällt

Der Stadtentwässerungsbetrieb wird voraussichtlich ab Montag, 23. Oktober, elf Bäume – vorwiegend alte Pappeln – auf dem Lohauser Deich fällen. „Damit kommt der Stadtentwässerungsbetrieb seiner Verkehrssicherungspflicht nach, da die zu fällenden Bäume aufgrund eines weitreichenden Pilzbefalls, Rindenschäden, Stammfäule und mangelnder Vitalität nicht mehr stand- und bruchfest sind“, teilt die Verwaltung mit. Hinzu kommen Pflegemaßnahmen an etwa 160 Deichbäumen in Form von Rückschnitt in der Baumkrone.