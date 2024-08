Prozess in Düsseldorf Audi-Fahrer gesteht Unfallfahrt – Seniorin schwer verletzt

Knapp zwei Jahre Abstand zu einem tragischen Verkehrsunfall waren für einen 33-jährigen Autofahrer angeblich hilfreich. Das versicherte er am Mittwoch vor dem Amtsgericht. Im Oktober 2022 hatte er beim Abbiegen mit seinem Auto in Gerresheim eine Radfahrerin (damals 75 Jahre alt) umgerissen und so schwer verletzt, dass die Seniorin zum Pflegefall wurde.