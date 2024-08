Engpässe an bestimmten Standorten Auch im neuen Kita-Jahr müssen Eltern mit verkürzter Betreuung rechnen

Auch im neuen Kita-Jahr wird der Mangel an Erziehern und Erzieherinnen an bestimmten Standorten zeitweise zu Problemen führen. „Der Personalbedarf bleibt hoch. In den letzten zehn Jahren hat Düsseldorf die Kinderbetreuung stark ausgebaut und zugleich die qualitative Betreuung verbessert. Gleichzeitig kommen jetzt geburtenstarke Jahrgänge in das Renteneintrittsalter, sodass wir gemeinsam mit den freien Trägern vielfältige Anstrengungen unternehmen, um neues Fachpersonal zu finden und auszubilden", sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche zum Start des neuen Kita-Jahres an diesem Donnerstag.