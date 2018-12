Anti-Terror-Maßnahme in Düsseldorf: Auch an der Königsallee stehen jetzt Betonpoller

Auch an der Königsallee stehen jetzt Betonpoller

Anti-Terror-Maßnahme in Düsseldorf

Rote Absperr-Baken und ein Betonpoller sind jetzt am Corneliusplatz aufgestellt worden. Foto: Wolfgang Harste

Neben der Eisbahn am Corneliusplatz wurde eine Anti-Terror-Sperre platziert. Sicherheitskonzept für die Kö steht noch aus.

Die Sicherheit für Besucher der Innenstadt bleibt ein ständiges Thema für die Ordnungsbehörde der Stadt und der Polizei. Sie hat jetzt dazu geführt, dass auch am Nordende der Königsallee ein Betonpoller aufgestellt wurde.

Er soll verhindern, dass ein Fahrzeug auf Terorkurs am Corneliusplatz durchbrechen und dort sowie am benachbarten Weihnachtsmarkt am Schadowplatz Menschen verletzten kann. Die Entscheidung fiel bei einem Besuch der Eisbahn durch den Ordnungsdezernenten Christian Zaum. Er sprach vor Ort mit Polizeipräsident Norbert Wesseler über die Situation und das Gefahrenpotenzial, die Konsequenzen sind rasch gezogen worden.