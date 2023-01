Die bittere Wahrheit Was Düsseldorfs Altbier so besonders macht

Wenn sie keine Frau wäre, würde man sie Baas nennen. Ein Wort, das dem „Boss“ sehr nahe ist, aber eben doch noch mehr bedeutet. Der Baas ist das Oberhaupt der Hausbrauereien, er hat die Aufsicht über den Ausschank, den Zappes am Zapfhahn und die Köbesse. Es ist ein Titel, der über die Jahrhunderte weitergegeben wird, ein Amt, das nicht so sehr darauf aus ist, dass möglichst viel Bier ausgestoßen wird. Sondern vor allem darauf, eine Tradition fortzuführen, eine Brauerei als Ort sozialer Interaktion, an dem Menschen zusammenkommen – sie müssen nur Alt trinken. In ihren Häusern, dem Schumacher-Stammhaus und im Goldenen Kessel, andere Biersorten zu servieren, kommt nicht infrage. „Wieso sollte ich?“, fragt Nina Thea Ungermann und beendet damit gleich die Antwort. Ginge es nach ihr, dürfte in Düsseldorf auch bei großen Veranstaltungen kein anderes Bier im Glas landen.