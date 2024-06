„Panda Kimchi“ Düsseldorfer Asiamarkt Tains produziert koreanisches Nationalgericht

2017 hat die erste Tains-Filiale in Düsseldorf an der Immermannstraße eröffnet. Gründer ist Yen Dhe Tain, der den Supermarkt nach seiner Familie benannte. Tains soll eine moderne Weiterentwicklung asiatischer „Tante Emma“-Läden sein, so der Inhaber. Mittlerweile ist eine Kette daraus geworden – es gibt Läden in Köln, Bonn, Bochum und Dortmund.