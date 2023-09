Apollo Variete in Düsseldorf Warum Emma Phillips mit Tischen jongliert

Zehn Kilogramm wiegt der Tisch, den Emma Phillips mit der rechten Fußspitze an nur einer Ecke des Tischbeins in die Höhe balanciert. Sie dreht den Tisch in alle Richtungen. Aber auch Tücher und Schirme hält sie mit den Füßen in der Luft in Bewegung – und es sieht so spielerisch aus. Doch dahinter steckt harte Arbeit, wie die 33-Jährige betont. Emma Phillips ist Artistin mit dem Schwerpunkt Fußjonglage. Und sollte der Tisch runterfallen, dann sei das schon ziemlich gefährlich, erklärt sie. Aber bisher sei noch nie etwas passiert.