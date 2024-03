Tausende Bücher werden überprüft Unibibliothek Düsseldorf ergreift Maßnahmen gegen Arsenbelastung

Auch an vielen anderen Universitätsbibliotheken im Land wurden in den vergangenen Tagen bereits Zehntausende Bücher und Zeitschriften aussortiert oder zumindest für die Ausleihe gesperrt. Allein an der Universität Duisburg-Essen wurden 18.000 Bücher und Zeitschriftenbände gesperrt. Wie viele Bände tatsächlich betroffen sind, ist noch unklar, an der Bibliothek geht man von einigen Prozent aus. Die Universitätsbibliothek Siegen ist nach eigenen Angaben im Besitz von ca. 12.000 Bänden aus dem 19. Jahrhundert und früher und hat diese für die Benutzung gesperrt; die Bücher sollen an ihrem Standort im Regal bleiben und nach Möglichkeit auf Arsenbelastung überprüft werden. Die Bibliothek bittet um Verständnis, „dass es Zeit braucht, Bücher in diesem Umfang aus dem Bestand zu entfernen, einzulagern und zu überprüfen.“ Die Uni Bielefeld sperrte wiederum schon 60.000 Bücher. Sie sollen nun aus dem Bestand entfernt, zunächst eingelagert und zu einem späteren Zeitpunkt überprüft werden.