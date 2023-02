Weinfachhandel in Düsseldorf-Pempelfort Das Ars Vivendi schließt, wird aber zum „Schlaraffenland“

Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet Ars Vivendi „Die Kunst des Lebens“. Georg Toths persönliche Definition der Lebenskunst ist gutes Essen, viel Musik, inspirierende Ausstellungen und vor allem gute Weine, erzählt er mit großer Leidenschaft. Diese besondere Mischung von Feinkost, Spirituosen und Weine fand man 19 Jahre lang in seinem kleinen Geschäft an der Duisburger Straße 82. In ihm fanden Weine und Spirituosen aus allen Regionen Italiens und Frankreichs Platz – doch damit ist nun Schluss. Georg Toth verabschiedet sich in den Ruhestand.