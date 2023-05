SOS-Kinderdorf in Düsseldorf „Wenn nur Herbert nicht immer so scharf gekocht hätte“

Nach Garath waren Dutzende Unterstützerinnen und Unterstützer gekommen, bundesweit zählt die Stiftung mehr als 1000 von ihnen. Geschäftsführerin Petra Träg legte weitere Zahlen vor: Vor 20 Jahren hatte die Stiftung ein Startkapital von 500.000 Euro, heute sind daraus rund 100 Millionen geworden. Auch das schaffe Stabilität, für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen und in unsicheren Zeiten. „Was wir in der Kindheit mitbekommen, trägt uns ein ganzes Leben.“ Gefördert werden mit dem Geld bundesweit zahlreiche Projekte.