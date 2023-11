Für den Job nach Düsseldorf Junge Argentinierin lernt französische Spezialitäten im Rocaille

Neben all den Rezepten lernt Catalina auch im Alltag viele neue Dinge, seit sie in Düsseldorf lebt. Auf der einen Seite sind das natürlich die Sprache und die neuen Inhalte, die sie auch fachlich in der Ausbildung beigebracht bekommt. Auf der anderen Seite aber auch viele kulturelle Unterschiede, an die sie sich im Vergleich zu Argentinien erst einmal gewöhnen muss. Besonders das argentinische Essen vermisse sie manchmal. Dafür hat sie eine kulinarische Sache hier ganz besonders lieben gelernt: das Brot. „Bei uns in Argentinien gibt es Brot in dieser Form nicht, das ist was Besonderes.“ Trotz der großen Entfernung zu ihrem Heimatland ist die 23-Jährige froh, nun die Erfahrungen in Deutschland sammeln zu können.