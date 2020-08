Geplante Veranstaltung in Düsseldorf : Arena-Großkonzert - Laschet kritisiert OB Geisel

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat den Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel wegen eines geplanten Großkonzerts mit 13.000 Fans kritisiert. Er warf ihm Profilierungsversuche vor. Unterdessen hat der Vorverkauf für das Konzert begonnen.

Es sei klar, dass bei einem solchen Großereignis „ganz Deutschland und viele in Europa auf diese Stadt gucken. Vielleich war das auch die Absicht, dass man so auf diese Stadt gucken sollte.“

Laschet hält das geplante Event „für kein gutes Signal“. Das Kabinett werde noch am Dienstag über die rechtliche Lage sprechen. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte bereits rechtliche Zweifel an dem Konzert mit Bryan Adams, Sarah Connor, Rea Garvey, The BossHoss, Joris und Michael Mittermeier angemeldet. Es soll am 4. September stattfinden.