Euro 2024 in Düsseldorf Arena-Bahnhof wird bei der EM für anreisende Fans gesperrt

Wie die Stadt am Mittwoch im Ordnungs- und Verkehrsausschuss auf Anfrage der SPD ausführte, steht zum Beispiel fest, dass der Arena-Bahnhof bei Anreise mit dem ÖPNV nicht genutzt werden kann. Er liegt nach Uefa-Vorgaben in einem um das Stadion gezogenen „Sicherheitsring“, nur bei der Abfahrt soll der Halt am Stadion genutzt werden. Vor dem Spiel sollen die vielfach ortsunkundigen Besucher mit weiter vom Stadion entfernt liegenden Kontrollpunkten entzerrter gelenkt werden können, sagt Thomas Neuhäuser, Projektleiter der Stadt für die Euro 2024, im Gespräch mit unserer Redaktion. Große Zugänge soll es auf dem Messegelände sowie am Europaplatz geben, wohin auch die Bahnen fahren sollen.