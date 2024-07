Kultur in Düsseldorf Humorvolle Kunst mit einem tiefgründigen Stil

Düsseldorf · Anna Laudel zeigt in ihrer Galerie an der Mühlenstraße Arbeiten von Ardan Özmenoglu. Insgesamt nehmen mehr als 50 ausgewählte Düsseldorfer und Kölner Galerien an den DC Open teil.

31.07.2024 , 17:38 Uhr

Ardan Özmenoglu kommt nach Düsseldorf. Foto: Anna Laudel

Von Marc Ingel