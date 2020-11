Kostenpflichtiger Inhalt: Deutscher Architekten-Bund hat entschieden : Das sind Düsseldorfs beste Bauten

Foto: Bretz, Andreas (abr) 22 Bilder Architekturpreis Düsseldorf 2020 - Gewinner und Teilnehmer

Düsseldorf Der Bund Deutscher Architekten zeichnet das Ingenhoven-Tal und ein Bürohaus an der Berliner Allee in Düsseldorf aus. Gegen den Kö-Bogen II wirkt das Haus an der Berliner Allee 26 auf den ersten Blick wie eine graue Maus.