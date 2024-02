Entwürfe aus der Hochschule Was Architektur-Studenten aus Düsseldorfs Brachen machen würden

Die Themen für ein Projekt waren per Los verteilt worden. Was sie daraus machten, blieb den 28 Gruppen selbst überlassen. So entschied sich die Gruppe Handwerk für ein Museum, das das Handwerk als eine Gegenströmung zur Industrialisierung, Digitalisierung und Modernisierung darstellen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll. „Ich finde es cool, dass wir schon im ersten Semester so viel Praxis und nicht nur Vorlesungen haben“, so Preußing.