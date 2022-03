Streit in Düsseldorf : Architektin geht rechtlich gegen Zaun auf dem Worringer Platz vor

Streit in Düsseldorf

Düsseldorf Der Streit um den Zaun auf dem Worringer Platz geht in die nächste Runde: Die Architektin unternimmt jetzt rechtliche Schritte dagegen – und beruft sich auf das Urheberrecht.

Die Architektin Christiane Voigt geht mit rechtlichen Schritten gegen den Zaun auf dem Worringer Platz vor. Diesen hatte ein Gastronom im vergangenen Jahr aufstellen lassen, um seine Gäste vor der örtlichen Drogenszene zu schützen. Wie ihr Anwalt Jasper Prigge am Mittwoch mitteilte, sei der Gastronom wegen einer Verletzung des Miturheberrechts abgemahnt worden. Wie Prigge auf Anfrage sagte, hat dieser nun bis kommenden Montag Zeit, den Zaun abzubauen. Geschehe dies nicht, sei eine Klage vor dem Landgericht möglich.

Auch Christiane Voigt, die den Platz 2004 gemeinsam mit dem Künstler Jürgen LIT Fischer neugestaltet hatte, hält nichts von dem Zaun. Im August hatte sie deshalb bereits einen Brief an die Stadtspitze gerichtet und sich gegen den Zaun ausgesprochen. Seitdem sei jedoch nichts passiert, sagt ihr Anwalt Jasper Prigge, deshalb seien jetzt rechtliche Schritte notwendig. Der Platz sei als „Ort der Begegnung für Anwohner und Passanten“ konzipiert worden, die beleuchteten Bänke, die sogenannten Stadtsofas, unterstrichen dies. Durch die Einzäunung könnten diese ihren Zweck nicht mehr erfüllen – was zugleich eine Beeinträchtigung des Urheberrechts von Voigt darstelle. „Der großflächige Zaun zerteilt den Worringer Platz dauerhaft und steht im Widerspruch zum künstlerischen Ansatz unserer Mandantin“, sagt Prigge. Voigt selbst wollte sich auf Anfrage nicht äußern.