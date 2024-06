Schon mehr als 100 Skelette entdeckt Immer neue Leichenfunde verzögern Landtags-Baustelle in Düsseldorf

Was kommt da noch alles zum Vorschein? Archäologen haben in der Innenstadt auf einer Baustelle des Landtags Kostenpflichtiger Inhalt bereits mehr als 100 Skelette entdeckt. Und sie sind noch lange nicht am Ende mit ihrer Suche, rechnen insgesamt mit bis zu 150 Leichen. Der Baustart für das neue Gästehaus des Parlaments muss nun verschoben werden.