Nach Knochenfunden Archäologen beenden Ausgrabungen an Landtags-Baustelle

Es fing mit dem Fund einiger Knochen durch Bauarbeiter an und nahm ungeahnte Ausmaße an: Seit Ende vergangener Woche sind die archäologischen Ausgrabungen an der Baustelle für das neue Gästehaus des Landtags an der Wasserstraße beendet. Rund 160 Skelette aus dem 18. Jahrhundert wurden geborgen.