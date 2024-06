Shopping in Düsseldorf „Bilk ist auf der Rolle“ in und vor den Düsseldorf Arcaden

Während das Bilker Shopping-Center am Freitag ab 14 Uhr seine Pforten öffnet, geht es am Samstag bereits um 12 Uhr los. Die Aktionen rund um „Bilk ist auf der Rolle“ gehen an beiden Tagen bis jeweils 20 Uhr. So können Fußball-Fans die deutsche Nationalmannschaft pünktlich um 21 Uhr beim Eröffnungsspiel der Fußball-EM unterstützen. Mit zahlreichen Aktionen begrüßen die Arkaden die warme Jahreszeit. Wer einen entspannten Start in den Sommer bevorzugt, der ist auf dem Vorplatz an der richtigen Stelle. Dort sorgt ein DJ mit chilligen Beats für pures Urlaubsfeeling. Hier darf natürlich eines nicht fehlen: eine fruchtige Erfrischung. Die ersten 100 Gäste, die einen Kassenbon über mindestens 30 Euro vorweisen, erhalten einen Cocktail gratis. Passende Snacks stellt die Bäckerei Kamps zur Verfügung.