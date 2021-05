Kontrolle von Maskenpflicht und Verweilverbot : Unterwegs mit dem Ordnungsamt

Vor 20 Uhr ahnden Jörg Bruns und seine Kollegen vom städtischen OSD vor allem Maskenverstöße. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Ab 20 Uhr gilt seit Freitag wieder in Teilen der Altstadt das Verweil- und Alkoholkonsumverbot. Das hatte der Krisenstab der Stadt am Mittwoch erlassen, weil es am vergangenen Wochenende zu vielen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung gekommen war. Das soll sich nicht wiederholen. Mit Unterstützung von Hundertschaftskräften war die Polizei am Samstagabend in der Altstadt im Einsatz, auch der städtische Ordnungsdienst (OSD) hatte alles auf der Straße, was möglich ist. Wir haben den OSD am Abend begleitet.