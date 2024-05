Ungelernte haben es immer schwerer Steigende Arbeitslosigkeit in Düsseldorf erwartet

Düsseldorf Angesichts der aktuellen Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet die Düsseldorfer Arbeitsagentur für das laufende Jahr mit mehr Arbeitslosen in der Stadt – und der Anstieg liegt deutlich über dem Bundestrend. „In Düsseldorf müssen wir laut Prognosen im Laufe des Jahres eher mit steigenden Arbeitslosenzahlen rechnen“, sagte die Leiterin der Arbeitsagentur, Birgitta Kubsch-von Harten dazu. Das IAB geht bundesweit von einem Anstieg von 4,5 Prozent der Arbeitslosigkeit aus. In Düsseldorf könnte der Anstieg hingegen sogar 8,2 Prozent betragen. Die Arbeitsagentur-Chefin betont, dass Düsseldorf ein ausgewiesener Fachkräftemarkt ist: So lag die Arbeitslosenquote bei Düsseldorfern mit abgeschlossener Ausbildung im Jahr 2023 bei gerade 3,8 Prozent. Bei den Düsseldorfern ohne abgeschlossene Ausbildung betrug sie hingegen 21,2 Prozent. Dynamik ist am Düsseldorfer Arbeitsmarkt unterdessen durchaus vorhanden: Viele Unternehmen seien auf der Suche nach Mitarbeitern.