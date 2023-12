Urteil des Landesarbeitsgerichts Laden des Privatautos gilt als Kündigungsgrund

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat am Dienstag ausgeführt, dass „das unerlaubte Laden eines Privatfahrzeugs auf Kosten des Arbeitgebers an sich ein Kündigungsgrund ist“. Noch mehr gelte dies, wenn die Aufladung an einer herkömmlichen 220-Volt-Steckdose erfolgt und nicht an einer Wallbox oder eigens dafür eingerichteten Ladestation.