Arbeitsunfall in Hafen: Düsseldorfer Feuerwehr rettet schwer verletzten Mann von Baugerüst

Düsseldorf In Düsseldorfer Hafen ist ein Bauarbeiter aus mehreren Metern Höhe auf ein Baugerüst gestürzt. Höhenretter der Feuerwehr mussten anrücken, um den schwer verletzten Mann sicher nach unten zu bringen.

Bei einem Absturz aus ungefähr drei Metern Höhe ist am Freitag ein Mann auf einer Baustelle im Düsseldorfer Hafen an Kopf und Rücken schwer verletzt worden. Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr befreite den 37-Jährigen schonend aus seiner Lage.

Wie die Einsatzkräfte am Abend mitteilten, war der Bauarbeiter gegen 17 Uhr abgestürzt. Seine Kollegen alarmierten daraufhin den Rettungsdienst, der wiederum die Höhenrettungsgruppe rief, weil sich der Bauarbeiter in einer schwer zugänglichen Lage befand. Der verletzte Mann wurde in einer Spezialtrage nach unten transportiert. Dafür leinte sich ein Höhenretter am Haken eines Baukrans an.