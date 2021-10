Projekt in Düsseldorf : Arbeiten für den RRX gehen voran

In Leverkusen wird derzeit für den RRX gearbeitet, deswegen ist die rechtsrheinische Verbindung unterbrochen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Düsseldorf Die rechtsrheinische Verbindung von Düsseldorf nach Köln ist noch bis 22. Oktober unterbrochen. Hier die Infos zu den aktuellen Arbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe und Andrea Röhrig

Auch in Düsseldorf wird schon für den RRX gebaut – und es geht gut voran. Die Herbstferien nutzt die Bahn derzeit, in Leverkusen und Langenfeld zu arbeiten. Die gesamten Herbstferien über ruht der rechtsrheinische Bahnverkehr zwischen Köln und Düsseldorf. Das Ende der Sperrung ist für Freitag, 22. Oktober, 21 Uhr vorgesehen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Bis dahin werden Züge über die linksrheinische Strecke über Neuss oder die Wupperstrecke umgeleitet, teils ist ein Ersatzverkehr mit Bussen im Einsatz.

Es werden derzeit Signale und Lärmschutzwände aufgestellt, Kabel verlegt sowie am elektronischen Stellwerk Düsseldorf gearbeitet. Zugleich stellte die Bahn ein absehbares Ende der Arbeiten am Schienenausbau in Aussicht: „Die Sperrung in den Herbstferien ist die letzte große Vollsperrung aller vier Gleise vor der Inbetriebnahme“, erklärte das Unternehmen.

In Reisholz wurde bereits in den Sommerferien mit den vorbereitenden Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk (ESTW) Düsseldorf begonnen. Für den Abschnitt 3.0, also Derendorf, liegt seit Juli ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss vor, so dass die weiteren Detailplanungen gestartet werden konnten. Die Untersuchungen für eine alternative Gründung der SSW an der Gustav-Poensgen-Straße (PFA 2.1) konnte kürzlich abgeschlossen werden, die Ergebnisse will die Bahn aktuell aufbereiten und diese zeitnah auch mit den Anwohnern besprechen und hierzu einladen. Auch die Planfeststellungsunterlagen für den Bereich 3.1 werden voraussichtlich demnächst vom Eisenbahnbundesamt offengelegt, teilt die Bahn mit. Die Stadt konnte das Werkstattverfahren mit den Gutachtern im Juni abschließen, man befinde sich nach wie vor in engem Austausch. Die Genehmigungsplanung für den Bereich Benrath und Reisholz (PFA 2.0) ist weit fortgeschritten und kann nach aktuellem Stand in ein paar Monaten eingereicht werden.

Außerdem hat die Stadt die Tieferlegung der Bamberger Straße abgeschlossen, sodass die Bahn nun auch hier mit den vorbereitenden Planungen für den RRX beginnen kann. Mit dem Bau der Schallschutzwände kann erst nach Vorlage des rechtskräftigen Planfeststellungsbeschlusses und weiteren Detailplanungen und Vorarbeiten begonnen werden, ein Zeithorizont lässt sich nach Angaben des Unternehmens noch nicht seriös benennen.