Nach 14 Jahren Apple-Händler Gravis schließt Filiale an der Berliner Allee

Die Handelskette Gravis gibt es seit 1986, Mitte der Neunziger Jahre eröffnete ein Standort in Düsseldorf. Der Start war an der Herzogstraße, 2010 folgte der Umzug an die Berliner Allee, Ecke Bahnstraße. Mit der dortigen Filiale wirbt Gravis bundesweit, denn die Verkaufsfläche im Untergeschoss war früher mal ein Saal des legendären Universum-Kinos. Doch schon bald fällt hier der Vorhang.