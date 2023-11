An Fußgänger und Radfahrer in Düsseldorf Appell für mehr Sichtbarkeit in der Dunkelheit

Gerade die seien ein probates Mittel, um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu erhören, sagt Sonja Zimmer. „Bestenfalls trägt man sie an beweglichen Körperteilen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, gesehen zu werden, zusätzlich“, sagt sie. Auch an Reißverschlüssen und an Schuhen wären diese sinnvoll. Aufklebbare Reflektoren eignen sich auch für Rollatoren und Kinderwagen. „Generell gilt aber, dass man sich so hell wie möglich anziehen sollte.“ Auch auf Eltern-Taxis vor den Schulen – ohnehin ein stetiger Dorn in den Augen der Verkehrswacht – sollte nach Möglichkeit morgens verzichtet werden.