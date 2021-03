Düsseldorfer Pflegeheime testen : App soll Stürze von Senioren verhindern

Düsseldorf Ein Sturz im Alter kann gravierende Auswirkungen auf das weitere Leben haben, sogar zur Pflegebedürftigkeit führen. Eine App mit Künstlicher Intelligenz soll helfen, solche Fälle zu verhindern.

Eine kleine Stolperfalle im Teppichboden, eine übersehene Treppenstufe oder Unebenheiten im Gehweg: Gerade wenn Menschen älter werden, erhöht sich das Risiko für Stürze. Die schmerzhafte Folge können Knochenbrüche wie beispielsweise eine Oberschenkelhalsfraktur sein, die in der Regel stationär behandelt werden muss. Und im schlimmsten Fall ist das Leben danach nicht mehr daheim möglich, sondern ein Umzug in ein Pflegeheim notwendig. Doch auch in Seniorenheimen kann es passieren, dass Senioren hinfallen oder ausrutschen.

Zentrum für Betreuung und Pflege St. Hedwig) und die KKH Kaufmännische Krankenkasse wollen dabei nun neue Wege ausprobieren. Sie wollen prüfen, wie die App „Lindera Mobilitätsanalyse” dabei helfen kann, das individuelle Sturzrisiko von Senioren zu ermitteln. So führt die KKH aktuell ein Projekt mit der Lindera GmbH und der Charité Berlin in 33 Pflegeeinrichtungen durch, die drei genannten Pflegeheime sollen wiederum in Kürze mit der App ausgestattet werden. In den Heimen erfolgt eine Smartphone-basierte Mobilitäts- und Risikoanalyse der Bewohner: Dafür filmen die Pflegekräfte die zu Pflegenden beim Aufstehen von einem Stuhl sowie beim Laufen (30 Sekunden lang) mit einer einfachen Smartphone-Kamera. 3D-Motion-Tracking-Technologie ermöglicht es, ein 3D-Bild vom Gang einer Person mit einer gewöhnlichen 2D-Kamera – wie beispielsweise der im Smartphone – zu analysieren. Künstliche Intelligenz wird genutzt, um das Auge des Arztes und der Pflegefachkraft digital zu übersetzen und damit die Mobilitätsanalyse zu digitalisieren und zu vereinfachen.